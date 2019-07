Chiny ostrzegają ws. Hongkongu. "Wszyscy zapłacą"

Cała społeczność Hongkongu zapłaci, jeśli protesty będą kontynuowane - ostrzegły władze Chin po weekendowych manifestacjach, brutalnie tłumionych przez policję.

Nie chciał jednak odnieść się do zarzutów ws. brutalności policji - zauważa AFP.

Była to pierwsza konferencja prasowa w biurze komisji od czasu jej powstania w 1997 r., gdy dawną kolonię brytyjską przejął Pekin.

"Wariant militarny"

"To wskazuje, że rząd centralny odczuwa rosnącą presję, by interweniować" - ocenia Yiyin Zhong, chiński korespondent "The Daily Telegraph".