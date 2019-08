Macron: Jest wspólne stanowisko G7 ws. Iranu. Trump: niczego nie podpisywałem

Zaledwie chwilę po tym, jak prezydent Francji Emmanuel Macron ogłosił, że państwa G7 , zaprzeczył temu prezydent USA Donald Trump. I zadeklarował, że sam będzie prowadził negocjacje z Iranem.

- Zgodziliśmy się co do tego, co razem chcieliśmy powiedzieć w sprawie Iranu. Jest komunikat G7 w sprawie naszych celów i fakt że je dzielimy jest ważny, bo unikamy w ten sposób podziałów, które osłabiają wszystkich - powiedział telewizji LCI Macron podczas szczytu w Biarritz. Jak dodał, wszyscy chcą uniknąć konfliktu, a Donald Trump wyrażał się "nadzwyczaj jasno" w tym temacie.