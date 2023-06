Chiny o buncie grupy Wagnera. "Wspieramy Rosję"

Od początku wojny na Ukrainie prezydent Chin Xi Jinping niezłomnie wspiera swojego "drogiego przyjaciela" Putina. Chociaż Xi nie poparł wprost rosyjskiej inwazji, to odmówił jej potępienia. W opublikowanym w lutym dokumencie Xi skrytykował "rozszerzające się bloki wojskowe", co jest odniesieniem do NATO, które Putin obwinia za sprowokowanie "specjalnej operacji wojskowej" na Ukrainie - pisze "The Guardian".