"Przeholował ogromnie". Zadziwiające słowa Prigożyna ws. Białorusi

Jak podkreśla dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego, Prigożyn to człowiek nieobliczalny, po którym wszystkiego można się spodziewać. - To, co on mówi, nie zasługuje na poważne traktowanie. To jest facet, który wypowiadał się i pisał najróżniejsze rzeczy, przez wiele lat swojego życia. Nie tylko teraz podczas tej wojny. Mówił rzeczy, którym później zaprzeczał, a nawet podawał dziennikarzy do sądu za to, że rozpowszechniają to, co on rzeczywiście powiedział - dodaje.