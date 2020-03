Chiński naukowiec: koronawirus podróżuje na odległość 4,5 m. Noście maseczki

Koronawirus może pozostawać w powietrzu przez 30 minut i podróżować na odległość 4,5 metra od zarażonej osoby - ustalił zespół chińskich epidemiologów. To znacznie dalej niż "bezpieczna odległość" zalecana dotąd przez służby sanitarne na całym świecie. Chińczycy rekomendują noszenie maseczek w publicznej komunikacji.

- Można potwierdzić, że w zamkniętym środowisku z klimatyzacją odległość transmisji nowego koronawirusa przekroczy powszechnie uznaną bezpieczną odległość dwóch metrów - ogłosili Hu Shixiong i grupa współpracujących z nim epidemiologów z Chin. Naukowcy przeanalizowali drogę pacjenta, który rozsiewał koronawirusa, podróżując autobusem dalekobieżnym. To przypadek podobny do polskiego pacjenta zero.