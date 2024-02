Chińczycy nie przeżyli. Tragiczny finał pościgu z Tajwanu. Pekin reaguje

Chińskie Biuro do Spraw Tajwanu wezwało władze Tajwanu do dokładnego zbadania incydentu i zapewnienia wsparcia rodzinom ofiar. Rzeczniczka biura oskarżyła Tajwańską Partię Demokratyczną o używanie różnych pretekstów do przymusowego przejmowania chińskich statków rybackich oraz stosowanie brutalnych i niebezpiecznych metod wobec chińskich rybaków. Podkreśliła, że Pekin uważa obie społeczności po obu stronach Cieśniny Tajwańskiej za część "jednej rodziny" i podjęło liczne działania w celu ułatwienia normalnego funkcjonowania rybaków z obu stron.