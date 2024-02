Serbowie zablokowali Chińczyków. Dosłownie

Zijin Copper, chińska firma będąca właścicielem kopalni miedzi we wschodniej Serbii poinformowała, że jest zmuszona czasowo wstrzymać wydobycie. Działanie uniemożliwia blokada drogi, zorganizowana przez miejscową ludność.

Odkrywkowa kopalnia miedzi w Serbii, należąca do chińskiego koncernu Copper Mining and Production at ZiJIn

Źródło: Getty Images , fot: OLIVER BUNIC