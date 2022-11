Chińczycy mają dość. Nie żyje kolejne dziecko

W Chinach zmarło kolejne dziecko w związku z tamtejszą polityką "zero tolerancji" wobec Covid-19. Tym razem chodzi o czteromiesięczną dziewczynkę, która wraz z ojcem przebywała na kwarantannie. Trafiła do szpitala dopiero 11 godzin od wezwania karetki. Wcześniej ratownicy odmawiali jej udzielenia pomocy m.in. ze względu na chorobę ojca. To kolejny przypadek w ostatnim czasie.