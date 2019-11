Chechło Pierwsze. Wypadek na przejeździe, zderzenie samochodu z pociągiem. Rogatki nie działały?

Chechło Pierwsze. Pod Pabianicami na przejeździe kolejowym doszło zderzenia samochodu. Jak wynika z relacji mieszkańców, rogatki w tym miejscu miały być zepsute.

Do wypadku doszło w środę wieczorem w Chechle Pierwszym w powiecie pabianickim na ul. Długiej.

Samochód osobowy marki mitsubishi uderzył w bok składu pospiesznego Przewozów Regionalnych relacji Poznań Główny - Łódź Kaliska - podaje oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach nadkom. Joanna Szczęsna. Do zdarzenia doszło na przejeździe kolejowym z automatycznymi rogatkami.

Nikt nie został poszkodowany. Pociągiem podróżowało ok. 20 osób. Okoliczności wypadku będą ustalali śledczy oraz specjalna komisja PKP PLK.

To, że rogatki nie działały potwierdzają mieszkańcy Chechła Pierwszego. - Rogatki nie działają od wczoraj. To cud, że od tej pory nie doszło do tragedii - mówi jeden z nich w rozmowie z "Nowym Życiem Pabianic", dodając, że awaria była zgłaszana.