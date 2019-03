Chciała sprzedać dziecko w internecie. Na ogłoszenie trafili policjanci

Zaczęło się od lakonicznego ogłoszenia w Internecie. Teraz z zarzutami między innymi handlu ludźmi i oszustwa muszą się liczyć 2 kobiety w wieku 22 i 26-lat. Zdaniem śledczych sprawa ma charakter rozwojowy.

Na początku marca, policjanci z Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, podczas monitorowania sieci internetowej, natrafili w sieci na bardzo niepokojące ogłoszenie. Ktoś proponował, że za odpowiednią opłatą odda dziecko do adopcji - informuje na swojej stronie opolska policja.

W mieszkaniu roczne dziecko

22-latka przyznała, że to ona umieściła ogłoszenia, by spróbować wyłudzić pieniądze od zainteresowanych adopcją osób.

Symulowanie ciąży

Do nielegalnej adopcji nigdy nie doszło, a roczne dziecko starszej z kobiet sądownie przekazane zostało pod opiekę rodzinie zastępczej.

Policjanci dokładnie sprawdzą teraz aktywność obu kobiet w internecie. Już teraz muszą się one jednak liczyć z zarzutami związanymi z przygotowaniem do handlu ludźmi oraz z oszustwem. Wówczas kara może sięgnąć do 8 lat więzienia.