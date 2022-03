Chciała pochwalić Władimira Putina. Została zatrzymana

Rosyjskie media podkreślają jednak, iż protestujących w Sankt Petersburgu było znacznie mniej niż w ubiegły weekend. To najlepszy dowód na to, że uchwalone w ostatnich dniach prawo, które przewiduje karę do 15 lat więzienia za "zniesławienie" rosyjskiej armii, działa i odstrasza Rosjan od wychodzenia na ulice.