Chciała chwile odpocząć od dziecka. Zabiła je podając najniebezpieczniejszy narkotyk na świecie

- Kto tak robi? Jaka matka by to zrobiła? To nie jest normalne. To jest chore. To przekracza moją wyobraźnię, dlaczego matka miałaby to zrobić swojemu dziecku - powiedział Leeper na konferencji prasowej. I dodał - Nikt nie powinien stracić życia z powodu tego śmiertelnego narkotyku, zwłaszcza niewinne dziecko.