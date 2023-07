Mężczyzna zepchnął ojca z mostu. Nie miał siły dłużej się nim opiekować

Shota Tamai sam również wskoczył do rzeki w innym miejscu, ale po chwili wyszedł z niej i postanowił wrócić do domu. Tam przyznał matce, co zrobił. Kobieta od razu zadzwoniła na policję. Mężczyzna podczas przesłuchania powiedział, że wcześniej dosypał ojcu proszki nasenne do obiadu, a następnie zawiózł go na most.