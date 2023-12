Chciał uderzyć w Nowacką. Poseł PiS zaliczył wpadkę

Mosiński swoim wpisem chciał uderzyć w środową zapowiedź Barbary Nowackiej. Nowa minister mówiła wczoraj, że będzie dążyła do "ograniczenia lekcji religii w szkołach do jednej godziny płatnej z budżetu państwa". - Jeżeli będzie decyzja samorządu, rodziców, że chcieliby tych godzin więcej, będzie to ich decyzja, w tym - decyzja finansowa - zaznaczyła Nowacka.