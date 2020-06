Chciał śmierci Zbigniewa Ziobry. Jan S. usłyszał zarzuty

Jan S. usłyszał zarzuty. Chciał śmierci Zbigniewa Ziobry

Jak informuje rmf24.pl, śledczy z dolnośląskiego oddziału prokuratury krajowej we Wrocławiu ustalili, że Jan S. za zabójstwo Zbigniewa Ziobry miał oferować 100 tysięcy złotych . W ten sposób chciał się zakończyć prace służb nad zaostrzeniem prawa dotyczącego produkcji dopalaczy .

Jan S. miał także nakłaniać jedną osobę do przyjęcia zlecenia na prokuratora generalnego. Według informacji śledczych, osoba ta - w przekonaniu S. - miała znać się na konstruowaniu ładunków wybuchowych. Podżegana osoba miała posiadać także broń palną.

Zbigniew Ziobro mógł zginąć na kilka sposobów. Jan S. chciał też śmierci śledczych

W toku śledztwa ustalono, że Jan S. miał kilka planów co do śmierci Zbigniewa Ziobry. Te zakładały zastrzelenie z broni palnej, otrucie substancją powodującą zawał serca, a także zakażenie wirusem HIV. Miał też nakłaniać do tworzenia fikcyjnych zdjęć i filmów, które miały służyć zdyskredytowaniu prokuratora.