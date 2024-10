"Chciał dobrowolnie wrócić do Polski". Pełnomocnik Szopy komentuje

- Nie ukrywał się. To zatrzymanie było niepotrzebne - zadeklarował mecenas Lewandowski, choć poszukiwania jego klienta, Pawła Szopy trwały od kilku tygodni.

Pełnomocnik potwierdził równocześnie, że w piątek na Dominikanie doszło do zatrzymania twórcy marki Red is Bad. Zatrzymania dokonali dominikańscy funkcjonariusze Interpolu.

Według Lewandowskiego, Paweł Szopa złożył 21 października oficjalne pismo, w którym poinformował dyrektora generalnego ds. migracyjnych Dominikany, że chce wrócić do Polski. - Jestem w posiadaniu tego pisma - zapewnił.

Dodał, że jego klient nie ukrywał się, a służby miały wiedzę, gdzie się znajduje. - W przyszłym tygodniu miał dobrowolnie stawić się na lot, także to zatrzymanie było niepotrzebne - ocenił.

Śledztwo w sprawie nieprawidłowości w RARS wszczęto 1 grudnia 2023 r., a prowadzi je Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach. Dotyczy ono m.in. przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez pracowników RARS podczas organizowania i realizowania zakupu towarów, co miało szkodzić interesowi publicznemu od 23 lutego 2021 r. do 27 listopada 2023 r. w Warszawie.