Chcą wezwać Kaczyńskiego. W tle pytania o "techniczny drób i miód"

- Za chwilę się okaże, że mamy "drób techniczny" i "miód techniczny". Do naszej komisji ds. badania afery zbożowej chcemy zaprosić przedstawicieli rządu i resortu rolnictwa. Chcemy też kontaktu z unijnym komisarzem ds. rolnictwa - mówił na antenie Wirtualnej Polski poseł Stefan Krajewski. Polityk PSL był gościem Patryka Michalskiego w programie "Tłit". - Nie wykluczamy zaproszenia prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego - przyznał poseł. Poruszył też kwestie ewentualnych unijnych kar, które mogą zostać nałożone na Polskę. - Jeśli zostaną one faktycznie nałożone - czego oczywiście nikt nie chce - to odczujemy to wszyscy. Naszą rolą jest wyjaśnienie i uspokojenie Polaków. Zaproszenia zostaną wysłane w tym tygodniu - dodał. - Żywność z Ukrainy zawsze będzie miała przewagę. Jest dużo tańsza, bo nie musi spełniać tak wyśrubowanych warunków i norm unijnych. Niższe są w Ukrainie koszty wytworzenia produktów - przyznał polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego.