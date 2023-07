Chcą podwyższyć 500 plus. Zaskakująco dużo Polaków jest przeciw

Za mało? Za dużo? 45 proc. mówi: w sam raz

Na pytanie, czy kwota 800 zł na każde dziecko jest za mała, odpowiednia czy za duża, prawie połowa dorosłych Polaków odpowiedziała, że to właściwa wysokość świadczenia (45 proc.). Mniej, niż co trzeci badany (29 proc.) uznał, że jest ona za duża, a 15 proc. było zdania, że jest za niska. Więcej, niż co dziesiąta osoba nie potrafiła odnieść się do tej kwestii (11 proc.).