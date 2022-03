Chcą nastawić Polaków przeciwko uchodźcom? "Pojawiają się wrzutki"

Czy ktoś w internecie próbuje zmienić pozytywny stosunek Polaków do uchodźców? - To permanentne działanie. Wrzutki, które się pojawiają, były budowane na "patencie", który wydarzył się dwa tygodnie temu, kiedy na granicy pojawiły się osoby o ciemnej karnacji. (...) Wszystko zaczęło się od jednego wpisu jednej pani z Leverkusen, która uzyskała bardzo duże zasięgi. Cały czas widzimy, że te próby są - mówił w programie specjalnym WP Michał Fedorowicz z Instytutu Badań i Mediów Społecznościowych. - Ten "patent" został najprawdopodobniej przez platformę wyłapany, więc nie da się już zbudować takich wysokozasięgowych wpisów, ale cały czas te wpisy się pojawiają. One pojawiają się punktowo - dodał. Co to za wpisy? "Wynająłem mieszkanie i ludzie mnie okradli, nie zapłacili", pojawiają się też filmiki pokazujące ukraińskie auta z pytaniem: "komu pomagacie". - Ten sentyment, który jest, jeśli chodzi o postrzeganie uchodźców, coraz bardziej zmienia się z pozytywnego na mieszany - wskazał Fedorowicz.