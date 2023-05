Chaos w Rosji, dla nich to jest klęska. "Kolejny raz zostali ośmieszeni"

Pojawiły się również nagrania, na których widać ukraińskie samochody opancerzone, śmigłowce Mi-17 bez oznaczeń państwowych, a z jedynie namalowanymi oznaczeniami taktycznymi. Takimi samymi, jakie noszą pojazdy Sił Zbrojnych Ukrainy w Donbasie. Ukraińskie lotnictwo zniszczyło most na Worskli w Grajworonie, odcinając połączenia z obwodem kurskim. Kolumna zmechanizowana weszła ok. 20 km wgłąb terytorium obwodu, dochodząc ok. godz. 14 do miasta Gołowczino.