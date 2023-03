Chaim Topol nie żyje. Rozpacz fanów na całym świecie

Kariera aktora

Topol urodził się 9 września 1935 roku w Tel Awiwie. Na początku swojej kariery występował głównie w teatrze. Widownia rozpoznaje go jednak z brawurowej kreacji w ekranizacji musicalu "Skrzypek na dachu" z 1971 roku. Artysta otrzymał za tę rolę Złotego Globa dla najlepszego aktora w filmie komediowym lub musicalu, nominowano go też do Oscara. Według "The Times of Israel" przez całą swoją karierę Topol grał Tweje 3500 razy. Gwiazdor wystąpił też m.in. w "Tylko dla twoich oczu" - jednej z części serii filmów o przygodach agenta 007, czyli Jamesa Bonda.