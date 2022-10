Ceny warzyw. "Szok, który przeżyjemy wiosną, będzie nie do opisania"

- Branża apeluje o pomoc w dostępie do nośników energii. Chodzi też o to, żeby zagwarantować poziom cen dla produkcji ogrodniczej w Polsce. Jeżeli okaże się, że nasze rodzime uprawy upadną, to będzie to fatalne w skutkach. Stracimy część własnej gospodarki, będziemy skazani na import. Może też dojść do sytuacji, że część konsumentów będzie odcięta od warzyw w zimie. Podrożeją też przetwory - podsumowuje.