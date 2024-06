Ceny wakacji nad morzem biją rekordy. Urlop w Polsce coraz droższy

O swoich wakacjach opowiedziała "Expressowi Bydgoskiemu" rodzina z Bydgoszczy. Wspólnie we czworo spędzili oni trzy dni w miejscowości Ustronie Morskie, gdzie wynajęli domek, znajdujący się pięć minut drogi od plaży. Z uroków morskiego wypoczynku nie udało się wystarczająco skorzystać z powodu deszczowej pogody, jednak to, co najbardziej zdenerwowało rodzinę, to wysokie ceny zakwaterowania i jedzenia.