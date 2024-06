Polacy przepytani. Tyle wydamy na wakacje

Największa grupa - 32 proc. - przewiduje wakacyjne wydatki (zadeklarowane kwoty dotyczą najczęściej wyjazdów całych rodzin lub grup znajomych) w przedziale od 2501 do 5000 zł. Niemal co piąty Polak zamierza zmieścić się w kwocie od 1500 do 2500 zł, a niemal jedna czwarta od 5001 do 10000 zł. Dla 13 proc. badanych wakacje będą oznaczać wydatek mniejszy niż 1500 zł, a 4 proc. zamierza przeznaczyć na ten cel od 10001 do 15000 zł. Zaledwie 2 proc. badanych zamierza wydać na wakacje więcej niż 15000 zł - podkreśliła gazeta.