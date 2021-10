Ceny paliw ostro w górę. Posłanka KO wskazała rozwiązanie problemu

Galopujące ceny paliw na stacjach benzynowych dają się nam coraz mocniej we znaki. W wielu miejscach w Polsce cena za litr przekroczyła już psychologiczną barierę 6 złotych. Co rząd powinien zrobić, by zatrzymać dalszy wzrost cen paliw? - Kaczyński wiele lat temu wykorzystywał pozycję bycia w opozycji (…). Mówił o obniżeniu akcyzy, chociaż powinien wiedzieć, że akcyza jest daniną regulowaną przez Unię Europejską i obniżyć jej nie można. Podobnie jest z VAT-em na benzynę. Więc jeśli chodzi o benzynę, to prostego rozwiązania nie ma – zauważa posłanka Koalicji Obywatelskiej Izabela Leszczyna. Wskazuje jednak, że istnieje jedno rozwiązanie. – W cenie benzyny mamy jeszcze marżę rafineryjną, czyli to wszystko, co zarabia u nas Orlen, bo jest w gruncie rzeczy monopolistą. Wszyscy od niego kupują benzynę. My nie znamy tej marży rafineryjnej, ale jeśli stać pana Obajtka na kupowanie szeregu tytułów gazet lokalnych, czyli całą Polskę Press, i na cały szereg inwestycji, które okazują się być inwestycjami nierentownymi (…), to wydaje się, że tę marżę Orlen mógłby obniżyć i wtedy cena paliwa w Polsce by spadła – stwierdziła posłanka KO w "Tłicie" Wirtualnej Polski.