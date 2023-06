Cena ziemniaków bije rekordy. Tańsze nawet jabłka

Ziemniaki droższe od jabłek? Rekordowa cena

Złe wieści są takie, że wyraźnie, bo aż o 44,6 proc. wzrosła cena ziemniaków. Dwa tygodnie temu kosztowały one ok. 3,45 złotych za kilogram. Dziś zapłacimy za nie około 4,99 złotych. Dla porównania - obecna cena jabłek to około 3,49 złotych za kilogram.