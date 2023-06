Zabójstwo Anastazji. "Sprawca odciął jej palce"

W sobotę grecka telewizja Mega TV przekazała, że śledczy odnaleźli kartę SIM z telefonu Anastazji, co pozwoliło im odtworzyć drogę, którą przebyła przed śmiercią 27-latka i jej oprawca. Dla kryminalnych to bardzo istotne informacje, ponieważ 32-letni Banglijczyk konsekwentnie nie przyznaje się do winy. Postawiono mu dotychczas trzy zarzuty: porwania, zabójstwa i gwałtu.