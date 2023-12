Cena karpia 2023. Ile kosztuje ryba na święta? Są pierwsze oferty

Karp. Cena za kg. Ile kosztuje na początku grudnia 2023?

W sklepach najczęściej dostępne są filety, dzwonka oraz ryby sprzedawane w całości. Ile trzeba zapłacić za kilogram karpia na Wigilię przed świętami? Jak wynika z przedstawionych ofert, najtaniej można nabyć świeżego karpia w całości. W jego przypadku średnia cena utrzymuje się w sklepach na poziomie około 23-30 zł/kg. Więcej klienci zapłacą za kilogram płatów oraz filetów z karpia. W ich przypadku cena w poszczególnych marketach waha się od ok. 45 do ponad 80 złotych za kilogram. Średnia cena dzwonka z karpia w 2023 roku wynosi ok. 50-60 zł/kg.