Ceny choinek 2023. Drzewka na Boże Narodzenie będą niemałym wydatkiem

Podobnie kształtują się ceny żywych choinek w Nadleśnictwie Szubin, gdzie m.in. za choinki jodłowej świerk srebrny trzeba zapłacić od 23 zł za drzewko do wysokości 0,9 m do 488 zł za choinkę, której wysokość wynosi od 5,1 do 10 m. Wyższe choinki to koszt kilkuset złotych.