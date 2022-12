Choinka z lasu. Ile trzeba zapłacić za świąteczne drzewko od leśników w 2022 roku?

Swój cennik opublikowało również Nadleśnictwo Bełchatów. Osoby chcące nabyć drzewko z tego źródła muszą być jednak przygotowane na samodzielną wycinkę. Zgodne z przedstawionym cennikiem, za świerki do 2,5 mb należy zapłacić 30,75 zł brutto. Większe choinki świerkowe (do 5 mb) kosztują 71,34 zł brutto. W Nadleśnictwie Radomsko prosto z lasu będzie można za to nabyć świerki i sosny. Ich cena różni się, w zależności od gatunku i wysokości drzewka i wynosi od 12 zł brutto za sosnę zwyczajną do 1,5 m wysokości do 120 zł/szt. w przypadku świerka kłującego o wysokości 5,1 m oraz wyższego.