Cena cukru. Dlaczego cukier drożeje? W Czechach można kupić taniej

Cena cukru w Polsce – dlaczego ciągle rośnie?

Dlaczego cukier drożeje? Na to pytanie odpowiedzi poszukuje wielu Polaków. Jak podaje firma Pfeifer & Langen Polska, drugi największy producent cukru w Polsce, koszt uprawy buraków cukrowych, z których wytwarzany jest cukier w 2022 wzrośnie co najmniej o 40 procent w porównaniu do ubiegłego roku. Do tego dochodzą rosnące ceny nawozów, inflacja oraz globalny kryzys spowodowany rosyjską napaścią na Ukrainę. Spiralę wzrostu cen napędza także panika konsumentów, którzy w obawie przed brakami wykupują zapasy zgromadzone na półkach sklepowych. Nie odstraszają ich wprowadzone przez sieci limity ani ceny – w niektórych sklepach za kilogram cukru trzeba zapłacić nawet 10 złotych!