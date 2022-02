Celem Rosjan jest Kijów? "Nie zostały podjęte nadzwyczajne kroki". Relacja reportera WP

- Sobota w Kijowie zaczyna się niemal jak każdy poprzedni dzień. Nie dzieje się tutaj nic nadzwyczajnego, chociaż to wczoraj wieczorem padły bardzo niepokojące słowa z ust prezydenta Stanów Zjednoczonych - relacjonował ze stolicy Ukrainy reporter WP Patryk Michalski. W piątek Joe Biden przekazał, że według informacji amerykańskich służb, Władimir Putin podjął już decyzją o inwazji, a celem Rosjan jest wejście do Kijowa. - Wszyscy mają tutaj nadzieję, że te słowa amerykańskiego prezydenta są elementem celowej strategii, która mogłaby powstrzymać Władimira Putina przed podjęciem ostatecznej decyzji o ataku na Ukrainę - przekazał dziennikarz WP. Podkreślił, że w związku z ostatnimi doniesieniami, w Kijowie nie podjęto żadnych nadzwyczajnych kroków, a życie wciąż toczy się normalnie. Patryk Michalski przypomniał, że Ukraińcy przyzwyczaili się już do informacji o zagrożeniu płynącym ze strony Rosji. Wyraźniej jednak widać, że w ostatnich tygodniach jest ich znacznie więcej, a groźba wojny staje się coraz bardziej realna. Zwłaszcza po doniesieniach ze wschodu Ukrainy. - Tam mamy do czynienia z serią prowokacji prowadzonych przez prorosyjskich separatystów. W Donieckiej i Ługańskiej Republice Ludowej trwa ewakuacja ludności cywilnej. Prorosyjscy separatyści w swoich propagandowych przekazach powtarzają, że muszą zdecydować się na ewakuację ludności cywilnej ze względu na możliwy ukraiński atak. (…) Tymczasem Ukraina stanowczo zaprzecza i podkreśla, że nie planuje żadnej operacji na wschodzie kraju, a będzie odpowiadała wyłącznie na ataki, które będą zagrażały zdrowiu i życiu ukraińskich żołnierzy - relacjonował Patryk Michalski. Tylko ostatniej doby zawieszenie broni na wschodzie Ukrainy złamano ponad 60 razy.