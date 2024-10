CBA złamało telefon byłego komendanta. Warszawska prokuratura przejmuje sprawę

- Według naszej oceny należało przekazać tę sprawę do Prokuratury Regionalnej w Warszawie, co zrobiliśmy. Teraz Prokurator Regionalny w Warszawie zdecyduje, czy postępowanie będzie prowadzone tam, czy przekazane do innej jednostki podległej - poinformowała PAP prokurator Magdalena Guga, rzeczniczka Prokuratury Regionalnej w Łodzi.