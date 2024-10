Tusk mówił po serbsku. Prezydent Serbii od razu zareagował

Po tych słowach Donald Tusk kontynuował przemówienie po polsku, wyrażając nadzieję, że "wszystkie słowa zostały zrozumiane". - A co ważniejsze - jestem pewien, że tu, w Belgradzie, zrozumieliście także moje intencje. One nie zmieniły się na przestrzeni tych lat - to samo mówiłem i to samo myślałem o Serbii, miejscu Serbii w Europie, polsko-serbskiej przyjaźni, kiedy byłem tutaj wiele lat temu jako początkujący premier, potem przewodniczący Rady Europejskiej i mówię to samo dzisiaj - będąc trzeci raz premierem polskiego rządu i za chwilę przejmując prezydencję Unii Europejskiej -powiedział polski premier, podkreślając, że "w tym czasie jak najbliższa współpraca z Serbią będzie w centrum jego uwagi".