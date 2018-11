CBA zatrzymało wysokiego rangą oficera. Chodzi o wielomilionowe oszustwo

Cztery osoby, w tym wysoki rangą oficer zostały, zatrzymane przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Zdaniem śledczych, są one powiązane z wyłudzaniem pieniędzy z Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia w Zielonce (woj. mazowieckie).

CBA podejrzewa, że zatrzymani sztucznie zawyżali ceny przy dostawach elementów do systemu szkoleń strzeleckich "Śnieżnik". Jeden z zatrzymanych to kierownik zakładu Instytutu, odpowiedzialny za projekt "Śnieżnik". Pozostała trójka to biznesmeni, którzy dostarczali elementy systemu i gwarantowali serwis wyposażenia.