Specjalne oświadczenie po zamachu. Apelują do partii

- Słowacja do wczoraj miała możliwość rozwiązywać wszystkie problemy na drodze demokratycznej (...), ale jako naród musimy zmierzyć się z tym, co się stało. To się nie może nigdy więcej ponownie wydarzyć - zaznaczył prezydent-elekt Peter Pellegrini. Podkreślił, że "jest zszokowany tym, co się stało".