"Cały czas nas rozbierano. Zamiast toalety była dziura w ziemi". Polka o białoruskim areszcie

Wyszłam po dwóch miesiącach: 25 maja. Jeżeli aresztowanie nie było przedłużane, to adwokat mógł napisać skargę z wnioskiem o wyjście do domu. Początkowo nie chcieli się na to zgodzić. Potem jednak pozwolili mi wyjść. Kazali mi podpisać, że jak wrócę do Lidy, to będę stawiać się do komitetu.