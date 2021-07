Białoruś. Aresztowani Polacy bez prawa do telefonów i widzeń

Białoruś. Widzenia z uwięzionymi Polakami praktycznie niemożliwe

Widzenia dozwolone są w większości jedynie w teorii. Śledczy może wystawić na nie zgodę, ale - jak twierdzi Oksana Poczobut - do tej pory nie udało jej się zobaczyć z mężem. - Śledczy odpisał, że nie jest to uzasadnione - powiedział. Raz, gdy Andrzej Poczobut zachorował, udało jej się porozmawiać przez telefon z więziennym lekarzem. - Był to cud - uważa. - Co do zasady tych telefonów nikt nie odbiera - ani dyżurny, ani naczelnik aresztu. Kontakty odbywają się tylko drogą pisemną - poprzez listy - dodała Oksana Poczobut.