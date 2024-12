"Cały czas jest zagrożenie". Podejrzenia w stronę Chin oraz Rosji

Marynarka Wojenna nieustannie monitoruje kluczowe instalacje, w tym kable energetyczne i telekomunikacyjne. - Stąd cały czas jest zagrożenie. Mimo tego, że Bałtyk wydaje się bezpieczny, to cały czas to zagrożenie jest. Widzimy ostatnio, co dzieje się w obszarze infrastruktury krytycznej, którą cały czas trzeba chronić - powiedział wiceadmirał, wskazując na ostatnie incydenty na Bałtyku i podejrzenia kierowane w stronę Chin oraz Rosji.