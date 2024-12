Ten kraj zrobił to jako pierwszy. Zajęli się "flotą cieni" Putina

W ciągu ostatnich sześciu miesięcy przeprowadzono łącznie ponad 240 kontroli . W jednym przypadku dowódca statku nie odpowiedział na wezwania i odmówił służbom wejścia na pokład, ale tydzień później dobrowolnie przekazał dokumenty potwierdzające ubezpieczenie jednostki. - To pokazuje, że taka kontrola działa, a tego rodzaju środki nacisku należy nadal utrzymywać - dodał Viilipu.

Główne rosyjskie terminale naftowe znajdują się we wschodniej części Zatoki Fińskiej, w regionie Petersburga, Primorsku i Ust-Łudze. Rosyjskie "tankowce cieni", nieobjęte zachodnim ubezpieczeniem, odgrywają kluczową rolę w omijaniu sankcji nałożonych przez Grupę G7, transportując ropę do odbiorców gotowych zapłacić więcej niż ustaloną maksymalną cenę, co wspiera rosyjską machinę wojenną w Ukrainie.