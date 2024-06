Całe roczniki do komisji. Wraca pobór do wojska na Litwie

Również emerytowany pułkownik Malinionis ze stowarzyszenia oficerów przyznaje, że są problemy z przydatnością poborowych do służby wojskowej. Nie uważa jednak sytuacji za krytyczną: – Do 50 procent poborowych uznaje się dziś za niezdolnych do służby wojskowej. Jednak, po pierwsze, niektóre z tych kryteriów są przestarzałe i powinny zostać zmienione. Po drugie zaś, fani gier komputerowych nie muszą biegać z karabinem maszynowym po lesie. Najzdolniejsi z nich powinni się zajmować komunikacją, wojną cybernetyczną i dronami. Wymogi dotyczące przydatności do służby nie są tu tak rygorystyczne. Malinionis uważa, że w ten sposób można by znacznie obniżyć wskaźnik poborowych uznawanych za niezdolnych do służby w nowoczesnej litewskiej armii.