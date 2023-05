Caio Duilio już w Gdyni

"Kilkadziesiąt godzin po podpisaniu przez Prezydenta Andrzej Duda postanowienia, do portu w Gdyni wchodzi włoski niszczyciel rakietowy ITS Caio Duilio. To jeden z najnowocześniejszych okrętów w Europie: 48 wyrzutni rakiet i zdolności radiolokacyjne sięgające setek kilometrów. Włochy dołączają do sojuszników - USA, Wielkiej Brytanii i Niemiec, - współdziałając w obronie przestrzeni powietrznej RP. Dobrego dnia! Bravo che sei!" - napisał Siewiera na Twitterze.