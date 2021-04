Były szef MSZ o rządzie Morawieckiego: "Nie mogę być optymistą, że upadnie"

- Nie jestem znawcą stosunków w Zjednoczonej Prawicy, ale wydaje mi się, że straciła spójność polityczną. Natomiast moim zdaniem pozostała spójność interesów - stwierdził gość programu "Newsroom" w WP, były szef MSZ Andrzej Olechowski. Tak odniósł się do pytania o spory w obozie rządzącym. - Jak wiadomo interesy trzymają mocniej niż plany polityczne, więc nie jestem optymistą co do tego, by ten rząd upadł, ale też nie mogę tego wykluczyć. Wydaje mi się, że również wydarzenia międzynarodowe będą psuć tę spójność polityczną, więc prawdopodobieństwo rozpadu tej koalicji troszkę się podniosło, ale według mojej miarki nie przekracza jeszcze 50 procent, co, oczywiście, mnie martwi - dodał Andrzej Olechowski.

