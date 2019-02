Były proboszcz parafii w Lipie skazany na 3 lata za molestowanie chłopców

Wyrok 3 lat pozbawienia wolności usłyszał we wtorek 58-letni ksiądz Stanisław M. Przyznał się do molestowania trzech chłopców poniżej 15. roku życia. Duchowny dobrowolnie poddał się karze.

We wtorek w Sądzie Rejonowym w Stalowej Woli miał się rozpocząć jego proces. Ksiądz jednak złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze bez przeprowadzania sprawy sądowej. Oskarżony zaproponował karę trzech lat więzienia, na co zgodziła się prokuratura i sąd - podaje polsatnews za PAP.

Stanisław M. był proboszczem parafii w Lipie (powiat stalowolski) oraz w Otroczu (powiat janowski). W maju 2018 r. prokuratura oskarżyła go o doprowadzenie trzech chłopców poniżej 15. roku życia do innych czynności seksualnych. Zdaniem śledczych, do molestowania ministrantów doszło w latach 2004-2018 w obu parafiach. Kapłan miał to robić w zakrystii kościoła.