Były prezydent Tarnobrzega Grzegorz Kiełb skazany za korupcję. Pójdzie do więzienia

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu utrzymał wyrok dla byłego prezydenta Tarnobrzega Grzegorza Kiełba. Mężczyzna został skazany na rok i cztery miesiące więzienia za przyjęcie łapówki w wysokości 20 tys. zł. Miał za to wprowadzić zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w mieście. Wyrok jest prawomocny.

- Nie mam zamiaru kombinować i odwlekać tego, co nieuchronne. Chcę to wszystko już mieć za sobą, bo te blisko dwa lata bardzo wiele zdrowia mnie kosztowały. Nie zgadzam się z wyrokiem sądu, ale mam też świadomość, że nie mam możliwości udowodnienia swojej niewinności, dopóki materiały ze śledztwa nie zostaną odtajnione. Czekam zatem na wezwanie do odbycia kary pozbawienia wolności i stawię się do zakładu karnego - powiedział portalowi echodnia.eu Grzegorz Kiełb.