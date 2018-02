Prokuratura postawiła zarzut prezydentowi Tarnobrzega. Jest też wniosek o areszt

Grzegorzowi K. postawiono zarzut korupcji. Prezydent Tarnobrzega miał przyjąć od lokalnego biznesmena 20 tys. zł w zamian za pozytywną decyzję w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego. Grozi mu do 8 lat więzienia.

Jak informowało rmf24.pl Grzegorz K. został zatrzymany w środę w swoim biurze. Funkcjonariusze CBA znaleźli przy nim pieniądze, które rzekomo otrzymał od biznesmena. To właśnie on powiadomił służby. K. miał otrzymać pieniądze w zamian za korzystne rozstrzygnięcie, co do planu zagospodarowania przestrzennego i zgody na budowę obiektów usługowo-handlowych w Tarnobrzegu.