Porwali 34-letniego przedsiębiorcę z Jaworzna. Chcieli go zmusić do podpisania umowy [WIDEO]

Kryminalni z Katowic i Jaworzna zatrzymali trzech mężczyzn. Podejrzani najpierw uprowadzili 34-letniego mieszkańca Jaworzna, a następnie próbowali zmusić go do zawarcia niekorzystnej umowy. Mężczyźni znali się i mieli ze sobą rozliczenia finansowe - dowiedziała się Wirtualna Polska.

Dosłownie w ostatniej chwili funkcjonariusze weszli do pomieszczeń kancelarii. Poszkodowany miał właśnie podpisywać niekorzystną dla siebie umowę. Mógł stracić nawet 2 mln zł.

Mieli rozliczenia finansowe

Stróże prawa zatrzymali trzech mężczyzn i uwolnili 34-latka. Sprawcy porwania to mieszkańcy Mysłowic i Jaworzna w wieku od 32 do 66 lat. Byli kompletnie zaskoczeni wizytą policjantów i nie stawiali oporu.

Prokurator przedstawił mężczyznom zarzuty usiłowania wymuszenia rozbójniczego, za co grozi kara do 10 lat więzienia. Zastosował też wobec mężczyzn zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego oraz objął ich dozorem policyjnym.