Były prezes TVP ocenił Kurskiego. "Będzie się kojarzył z Zenkiem i Sławomirem"

- Jacka Kurskiego wiele osób będzie kojarzyć ze sprawą (gwiazd disco polo - red.) Zenka i Sławomira, bo to były jego znaki firmowe. On sam uważa (…), że jest autorem największego sukcesu w dziejach Polski, a nie tylko telewizji. Że zbudował coś wielkiego - mówił w programie "Newsroom" WP były prezes TVP Juliusz Braun, pytany o dorobek odwołanego Jacka Kurskiego. - On sam układał kto w PiS-ie zasługuje na poparcie, a kto nie zasługuje. Jak prezydent mu się nie podobał, to go nie pokazywał, jak premier mu się nie podobał, to go nie pokazywał, a potem przywracał go z powrotem na antenę. Jedna osoba Kurskiemu się podobała zawsze. To był Jacek Kurski. On występował na antenie i zawsze był tym najlepszym - ironizował Braun.

Rozwiń