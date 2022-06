Były premier Rosji ostrzega. "Jeśli Ukraina upadnie, oni będą następni"

Kasjanow wytyka błąd Macronowi

Francuski prezydent Emmanuel Macron mówił o tym, żeby "nie upokorzyć Putina". Kasjanow "kategorycznie" nie zgadza się ze słowami gospodarza Pałacu Elizejskiego. - Co takiego zrobił Putin, że na to zasłużył? Uważam, że jest to złe i mam nadzieję, że Zachód nie pójdzie tą drogą - skomentował dodając przy tym, że nie zgadza się także z koncepcją, jakoby Ukraina miała zrzec się części swojego terytorium na rzecz pokoju.