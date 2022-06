Piekło rosyjskich obozów filtracyjnych. Opowieści uciekinierów

Ukraińscy obywatele z obszarów atakowanych i zajmowanych przez rosyjskiego okupanta, bardzo często trafiają do niewoli dla cywili, czyli do obozów przejściowych. Infiltracyjne procedury przechodzi każdy, kto dostanie się w ręce rosyjskich żołnierzy. Ci, którym udało się wydostać z takiej pułapki i zbiec do Gruzji, składają przerażające świadectwo.